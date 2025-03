Маск проехался по Малибу на Tesla Cybertruck

"Маск взял свой суперкрутой Cybertruck и дебютировал в Малибу. Глава Tesla приехал к ресторану Нобу (Малибу, США) на Cybertruck в субботу вечером с друзьями. И это стало крупнейшим событием в заполненном знаменитостями ресторане. Неудивительно, ведь автомобиль оставили при входе и посетители кружили вокруг него и фотографировались всю ночь", - сообщили в СМИ.

Указано, что никто не бросал в стекло тяжестей.

Также сообщается, что Маск вышел из ресторана с Эдвардом Нортоном, который хотел посмотреть на автомобиль.

Напомним, за три дня Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck.

Tesla CEO @elonmusk took a ride of the CyberTruck like a BOSS



Wait... He is the BOSSpic.twitter.com/GUJUrz4xDy

— Tesmanian.com (@Tesmanian_com) 8 декабря 2019 г.