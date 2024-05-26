Ідентифіковані тіла 6 жертв удару рф по гіпермаркету в Харкові, серед них 12-річна дівчинка
Київ • УНН
За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян: триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет. Серед них 12-річна дівчинка.
Правоохоронці ідентифікували тіла шістьох людей, які загинули внаслідок удару росіян по гіпермаркету в Харкові. Серед загиблих 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу. Про це у неділю повідомила поліція Харківської області, передає УНН.
За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян: триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет. Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу торгівлі
В поліції вказали, що роботи по розбору завалів не припиняються. З даними поліції, станом на 14:30 загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки становить 13 людей. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.
На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.
Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Ідентифікація тіл триває.
Доповнення
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей.