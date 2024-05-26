Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

Правоохранители идентифицировали тела шести человек, погибших в результате удара россиян по гипермаркету в Харькове. Среди погибших 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения. Об этом в воскресенье сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.

По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировала тела шестерых граждан: продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет. Среди погибших - 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения торговли - говорится в сообщении.

В полиции указали, что работы по разбору завалов не прекращаются. По данным полиции, по состоянию на 14:30 общее количество погибших в результате вражеской атаки составляет 13 человек. Также из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин.

На месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия у родственников погибших.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции +380934943162 или 102. Идентификация тел продолжается.

Дополнение

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 16 человек.