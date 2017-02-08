IBU позбавив Росію права проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міжнародний союз біатлоністів позбавив Тюмень права проведення чемпіонату світу 2021 року. Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст німецької телекомпанії ZDF Нільс Кабен, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"У Тюмені не проходитиме чемпіонату світу 2021" – написав журналіст.
За його словами, відповідне рішення було прийнято на позачерговому конгресі IBU.
Нагадаємо, Росія відмовилася проводити етап Кубку світу з біатлону.
Як повідомляв УНН, Міжнародний союз біатлоністів почав розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії і 29 спортсменів, згаданих у доповіді комісії Макларена.