IBU позбавив Росію права проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 - ЗМІ

"У Тюмені не проходитиме чемпіонату світу 2021" – написав журналіст.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на позачерговому конгресі IBU.

Нагадаємо, Росія відмовилася проводити етап Кубку світу з біатлону.

Як повідомляв УНН, Міжнародний союз біатлоністів почав розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії і 29 спортсменів, згаданих у доповіді комісії Макларена.