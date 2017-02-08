IBU лишил Россию права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международный союз биатлонистов лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В Тюмени не будет проходить чемпионата мира 2021", - написал журналист.
По его словам, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе IBU.
Напомним, Россия отказалась проводить этап Кубка мира по биатлону.
Как сообщал УНН, Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена.