IBU лишил Россию права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 - СМИ

"В Тюмени не будет проходить чемпионата мира 2021", - написал журналист.

По его словам, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе IBU.

Напомним, Россия отказалась проводить этап Кубка мира по биатлону.

Как сообщал УНН, Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена.