І.Маск анонсував презентацію першої вантажівки від Tesla восени
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Компанія Tesla представить свою першу вантажівку вже в вересні. Про це в своєму мікроблозі Twitter написав засновник компанії Ілон Маск, передає УНН.
"Tesla представить напіввантажівку у вересні. Команда виконала приголомшливу роботу. Серйозно це новий рівень", - написав І.Маск.
Нагадаємо, американська компанія Tesla повідомила про рекордні поставки електромобілів у першому кварталі 2017 року.
Як повідомляв УНН, 13 березня засновник компанії Tesla Ілон Маск та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман “обмінялися твітами” щодо запуску в Україні проекту зі збереження відновлюваної енергії.