И.Маск анонсировал презентацию первого грузовика от Tesla осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Компания Tesla представит свой первый грузовик уже в сентябре. Об этом в своем микроблоге Twitter написал основатель компании Илон Маск, передает УНН.
"Tesla представит полугрузовик в сентябре. Команда выполнила потрясающую работу. Серьезно это новый уровень", - написал И.Маск.
Напомним, американская компания Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей в первом квартале 2017 года.
Как сообщал УНН, 13 марта основатель компании Tesla Илон Маск и премьер-министр Украины Владимир Гройсман "обменялись твитами" по запуску в Украине проекта по сохранению возобновляемой энергии.