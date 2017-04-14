И.Маск анонсировал презентацию первого грузовика от Tesla осенью

"Tesla представит полугрузовик в сентябре. Команда выполнила потрясающую работу. Серьезно это новый уровень", - написал И.Маск.

Напомним, американская компания Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей в первом квартале 2017 года.

Как сообщал УНН, 13 марта основатель компании Tesla Илон Маск и премьер-министр Украины Владимир Гройсман "обменялись твитами" по запуску в Украине проекта по сохранению возобновляемой энергии.