І.Геращенко запропонувала провести наради фракцій щодо поїздок депутатів до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко пропонує провести наради фракцій щодо мети поїздок народних депутатів до Москви. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
І.Геращенко зазначила, що в умовах війни з Російською Федерацією усім потрібно "дотримуватися політичної гігієни".
"Як людина, яка кожні два тижні їздить до Мінська, я хочу поінформувати вас, що в цих літаках до Мінська із політиків літаю тільки я. І дуже часто я зустрічаю там представників багатьох фракцій, в тому числі з опозиції, демократичної, які потім пересідають в літаки до Москви", - сказала депутат.
У цьому контексті депутат вважає, що "всередині фракцій необхідно провести наради і запитати, що ці шановні політики роблять в Москві, які вказівки вони там отримують".