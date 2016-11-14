И.Геращенко предложила провести совещания фракций относительно поездок депутатов в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предлагает провести совещания фракций относительно цели поездок народных депутатов в Москву. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
И.Геращенко отметила, что в условиях войны с Российской Федерацией всем нужно "соблюдать политическую гигиену".
"Как человек, который каждые две недели ездит в Минск, я хочу проинформировать вас, что в этих самолетах в Минск из политиков летаю только я. И очень часто я встречаю там представителей многих фракций, в том числе из оппозиции, демократической, которые затем пересаживаются в самолеты в Москву", - сказала депутат.
В этом контексте депутат считает, что "внутри фракций необходимо провести совещания и спросить, что эти уважаемые политики делают в Москве, какие указания они там получают".