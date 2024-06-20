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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4328 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Генсек НАТО прокоментував пакт Москви та Пхеньяна

Київ • УНН

 • 113674 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував, що новий пакт між Росією і Північною Кореєю демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами, підкреслюючи важливість єдності між демократіями.

Генсек НАТО прокоментував пакт Москви та Пхеньяна

Нова угода про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з Північною Кореєю демонструє дедалі більшу узгодженість між авторитарними державами та наголошує на важливості єдності демократій, заявив у середу глава НАТО, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Очільник Кремля Володимир Путін підписав угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ыном, що включає взаємні зобов'язання у сфері оборони, що суттєво змінює політику Москви щодо Пхеньяну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північна Корея надала Росії "величезну кількість боєприпасів", тоді як Китай та Іран також надають суттєву допомогу російському ВПК для ведення війни проти України.

Ми маємо усвідомити, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили

сказав Столтенберг, виступач на панельній дискусії під час офіційного візиту до Оттави.

"У той час, поки вони все більше об'єднуються - такі авторитарні режими, як Північна Корея, Китай, Іран, Росія - ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу і демократію", - сказав він.

Поглиблення контактів між Росією та іншими азіатськими країнами означає, що для НАТО все більш важливою стає співпраця з союзниками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, додав він, зазначивши, що саме тому лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї було запрошено на саміт НАТО до Альянсу. Вашингтон наступного місяця.

Доповнення

Столтенберг також висловив упевненість, що Канада досягне цільового показника, встановленого для всіх країн-членів НАТО з витрат на оборону, у розмірі 2% від валового внутрішнього продукту.

Уряд Канади, що інвестує мільярди у соціальні програми, витрачає на свою армію лише 1,37% ВВП. У квітні Оттава опублікувала план, згідно з яким цей показник має сягнути 1,76% до 2030 року.

Інші члени НАТО "занепокоєні фіскальним балансом, вони хочуть витрачати гроші на охорону здоров'я та освіту", додав він, наголосивши, що "якщо ми не зможемо зберегти світ, то наші зусилля у галузі охорони здоров'я, зміни клімату та освіти ... зазнають невдачі".

Кулеба вважає, що якщо рф скотилася до залежності від КНДР, то Україна в кращій формі: пояснив чому19.06.24, 19:33 • 24834 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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