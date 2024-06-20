Новое соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Северной Кореей демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность единства демократий, заявил в среду глава НАТО, пишет Reuters, передает УНН.

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Глава Кремля Владимир Путин подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, включающее взаимные обязательства в сфере обороны, что существенно меняет политику Москвы в отношении Пхеньяна.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила России "огромное количество боеприпасов", в то время как Китай и Иран также оказывают существенную помощь российскому ВПК для ведения войны против Украины.

Мы должны осознать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели Столтенберг сказал, выступление на панельной дискуссии во время официального визита в Оттаву.

"В то время, пока они все больше объединяются - такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, Россия - еще важнее, чтобы мы были едины как страны, которые верят в свободу и демократию", - сказал он.

Углубление контактов между Россией и другими азиатскими странами означает, что для НАТО все более важным становится сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он, отметив, что именно поэтому лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи пригласили на саммит НАТО в Альянс. Вашингтон в следующем месяце.

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Столтенберг также выразил уверенность, что Канада достигнет целевого показателя, установленного для всех стран-членов НАТО по расходам на оборону, в размере 2% от валового внутреннего продукта.

Правительство Канады, инвестирующее миллиарды в социальные программы, тратит на свою армию лишь 1,37% ВВП. В апреле Оттава опубликовала план, согласно которому этот показатель должен взыскать 1,76% к 2030 году.

Другие члены НАТО "обеспокоены фискальным балансом, они хотят тратить деньги на здравоохранение и образование", добавил он, подчеркнув, что "если мы не сможем сохранить мир, то наши усилия в области здравоохранения, изменения климата и образования ... потерпят неудачу".

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