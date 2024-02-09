Гамбурзький банк підозрюють у фінансувані проіранських терористів, у тому числі "Хезболли" та єменських хусітів

Невеликий банк у Гамбурзі міг бути центром підпільної фінансової мережі Ірану, через яку фінансувалися терористичні угрупування на Близькому Сході, у тому числі ліванська "Хезболла" та єменські хусити. Про це пише Politico з посиланням на представників двох західних розвідувальних служб, передає УНН.

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Видання пише, що західні розвідки передали німецьким фінансовим органам докази того, що Ісламська Республіка використовує Varengold Bank AG у Гамбурзі для фінансування терористів.

Заснований як невелика компанія з управління активами в Гамбурзі в 1995 році, Varengold у 2013 році отримав німецьку банківську ліцензію та став повноцінним банком. Минулого року німецький фінансовий регулятор Bafin оголосив про початок розслідування щодо Varengold, посилаючись на підозри у відмиванні грошей.

За даними західних розвідок, військовий комплекс Ірану покладається на європейські банки для відмивання доходів від незаконного продажу нафти та інших товарів, щоб отримати тверду валюту, яку легше переміщати через світову фінансову систему непоміченою.

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Розвідки мають дані про те, що іранські підставні компанії, які використовували Varengold, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, що тренує і фінансує іранських терористів на Близькому Сході. Центральний уряд Ірану виділяє їм нафту, яку вони потім продають, переважно до Китаю, через підпільну фінансову мережу, щоб обійти санкції. Перевага для покупця полягає в тому, що ціна санкційної нафти значно нижча за ринкову.

За словами чиновників, Іран покладається на підставні компанії для відмивання доходів від продажу нафти і нафтопродуктів, в першу чергу в Китай і росію. Ці операції часто маскуються під гуманітарну допомогу, яка не підпадає під санкції. Банківські перекази та рахунки-фактури, з якими ознайомилося Politico, детально описують деякі угоди між Varengold та відомими іранськими підставними компаніями, які є частиною таємної мережі. Комісія за послуги, які пропонував Varengold, становить близько 1 відсотка, а міжнародний платіжний підрозділ банку здійснював транзакції на мільярди євро.

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Бафін ще не завершив розслідування, і поки що ніхто з працівників банку не був звинувачений у будь-яких правопорушеннях. Прес-секретар Бафіна не повідомив, коли розслідування буде завершено і чи передано справу до прокуратури Німеччини.

І хоча розслідування ще триває, банк вже зараз майже повністю припинив комерційні операції. При цьому Varengold заперечує будь-які правопорушення і наполягає на тому, що його відносини з Іраном обмежувалися відправкою гуманітарної допомоги. Але якщо підозри влади підтвердяться, банк стане яскравим прикладом відносної легкості, з якою Тегеран обходить західні санкції.

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