Гамбургский банк подозревают в финансировании проиранских террористов, в том числе "Хезболлы" и йеменских хуситов

Небольшой банк в Гамбурге мог быть центром подпольной финансовой сети Ирана, через которую финансировались террористические группировки на Ближнем Востоке, в том числе ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей двух западных разведывательных служб, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что западные разведки передали немецким финансовым органам доказательства того, что Исламская Республика использует Varengold Bank AG в Гамбурге для финансирования террористов.

Основанный как небольшая компания по управлению активами в Гамбурге в 1995 году, Varengold в 2013 году получил немецкую банковскую лицензию и стал полноценным банком. В прошлом году немецкий финансовый регулятор Bafin объявил о начале расследования в отношении Varengold, ссылаясь на подозрения в отмывании денег.

По данным западных разведок, военный комплекс Ирана полагается на европейские банки для отмывания доходов от незаконной продажи нефти и других товаров, чтобы получить твердую валюту, которую легче перемещать через мировую финансовую систему незамеченной.

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Разведки имеют данные о том, что иранские подставные компании, которые использовали Varengold, связаны с Корпусом стражей исламской революции, тренирующим и финансирующим иранских террористов на Ближнем Востоке. Центральное правительство Ирана выделяет им нефть, которую они затем продают, преимущественно в Китай, через подпольную финансовую сеть, чтобы обойти санкции. Преимущество для покупателя заключается в том, что цена санкционной нефти значительно ниже рыночной.

По словам чиновников, Иран полагается на подставные компании для отмывания доходов от продажи нефти и нефтепродуктов, в первую очередь в Китай и россию. Эти операции часто маскируются под гуманитарную помощь, которая не подпадает под санкции. Банковские переводы и счета-фактуры, с которыми ознакомилось Politico, подробно описывают некоторые сделки между Varengold и известными иранскими подставными компаниями, которые являются частью тайной сети. Комиссия за услуги, которые предлагал Varengold, составляет около 1 процента, а международное платежное подразделение банка осуществляло транзакции на миллиарды евро.

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Бафин еще не завершил расследование, и пока никто из работников банка не был обвинен в каких-либо правонарушениях. Пресс-секретарь Бафина не сообщил, когда расследование будет завершено и передано ли дело в прокуратуру Германии.

И хотя расследование еще продолжается, банк уже сейчас почти полностью прекратил коммерческие операции. При этом Varengold отрицает какие-либо правонарушения и настаивает на том, что его отношения с Ираном ограничивались отправкой гуманитарной помощи. Но если подозрения властей подтвердятся, банк станет ярким примером относительной легкости, с которой Тегеран обходит западные санкции.

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