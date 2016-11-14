Громадянку Молдови, яка підозрюється в торгівлі людьми, затримали на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. минулої доби у пункті пропуску “Нові Яриловичі” прикордонники Чернігівського загону затримали громадянку Молдови, яка підозрюється в торгівлі людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час перевірки документів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу щодо її арешту. Жінку з сусідньої країни розшукували на батьківщині, як підозрювану в організації торгівлі людьми, зокрема у причетності до переміщення жінок у Туреччину для використання у сфері секс-індустрії.
Затриману передали співробітникам Національної поліції та поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.