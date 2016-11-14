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Громадянку Молдови, яка підозрюється в торгівлі людьми, затримали на кордоні

Громадянку Молдови, яка підозрюється в торгівлі людьми, затримали на кордоні

Київ • УНН

 • 6407 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. минулої доби у пункті пропуску “Нові Яриловичі” прикордонники Чернігівського загону затримали громадянку Молдови, яка підозрюється в торгівлі людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час перевірки документів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу щодо її арешту. Жінку з сусідньої країни розшукували на батьківщині, як підозрювану в організації торгівлі людьми, зокрема у причетності до переміщення жінок у Туреччину для використання у сфері секс-індустрії.

Затриману передали співробітникам Національної поліції та поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

 

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