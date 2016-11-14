Гражданку Молдовы, которая подозревается в торговле людьми, задержали на границе

Во время проверки документов произошло срабатывание базы данных Интерпола по ее аресту. Женщину из соседней страны разыскивали на родине, как подозреваемую в организации торговли людьми, в том числе в причастности к перемещению женщин в Турцию для использования в сфере секс-индустрии.

Задержанную передали сотрудникам Национальной полиции и проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев.