Гражданку Молдовы, которая подозревается в торговле людьми, задержали на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда задержали гражданку Молдовы, которая подозревается в торговле людьми. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время проверки документов произошло срабатывание базы данных Интерпола по ее аресту. Женщину из соседней страны разыскивали на родине, как подозреваемую в организации торговли людьми, в том числе в причастности к перемещению женщин в Турцию для использования в сфере секс-индустрии.
Задержанную передали сотрудникам Национальной полиции и проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев.