ГПУ знову призупинила справу щодо Арбузова

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України ухвалила рішення про чергове зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу “БТБ”. Про це повідомив УНН адвокат Арбузова Євген Пеліхос.

“Зупинили провадження... Як ми розуміємо, ніхто нічого не збирається розслідувати. Вони просто ігнорують рішення суду і далі продовжують зупиняти”, — сказав адвокат.

Поки що цю інформацію УНН не вдалося підтвердити у Генеральній прокуратурі України.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора ГПУ про зупинення кримінального провадження щодо Арбузова, підозрюваного у розтраті 220 млн грн державних коштів на фінансування телеканалу “БТБ”. Таким чином, суд зобов’язав прокуратуру відновити слідство щодо екс-голови НБУ.

20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).

ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.

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