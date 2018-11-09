ГПУ снова приостановила дело в отношении Арбузова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины приняла решение об очередной остановке досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ". Об этом сообщил УНН адвокат Арбузова Евгений Пелихос.
"Остановили производство... Как мы понимаем, никто ничего не собирается расследовать. Они просто игнорируют решение суда и дальше продолжают останавливать", - сказал адвокат.
Пока эту информацию УНН не удалось подтвердить в Генеральной прокуратуре Украины.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева отменил постановление прокурора ГПУ о прекращении уголовного производства в отношении Арбузова, подозреваемого в растрате 220 млн грн государственных средств на финансирование телеканала "БТБ". Таким образом, суд обязал прокуратуру возобновить следствие в отношении экс-главы НБУ.
20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).
ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".