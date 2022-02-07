Гольдарб: новий соціалізм — це мірило життя не по мінімуму, а по максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Максимум здоров'я, максимум довголіття, максимум благоденства — ось як охарактеризував новий соціалізм лідер українських "лівих" Максим Гольдарб.
Новий соціалізм — це відсутність бідності, безкоштовна медицина і освіта, і мир в Україні, підкреслив лідер політичної сили.
Максим Гольдарб розповів, якою, на його думку, стане Україна при новому соціалізмі. Він упевнений, що це буде держава з високими соціальними стандартами.
"Новий соціалізм — це відсутність бідності. Новий соціалізм — це спочатку європейські зарплати і цінності, а вже потім європейські тарифи і податки, і ціни. Новий соціалізм — це дохід сім'ї, якого вистачить не тільки на їжу і комуналку, а й на відпочинок, здоров'я і розвиток дітей", — заявив лідер партії "Союз Лівих Сил" ("За новий соціалізм").
Економіка стане регульованою, а ціни — стабільними. Для бізнесу встановлять прості і прозорі правила, запевняє Гольдарб. У державі зникне безробіття і будуть забезпечені високі стандарти безпеки. Українці більше не стануть тікати за кордон у пошуках роботи та їжі, запевнив Максим Гольдарб.
"Новий соціалізм — це спочатку інтереси України і українців, а вже потім США, Європи, Світового банку і МВФ. Новий соціалізм — це справедливе переслідування ворогів і шкідників. Ось це новий соціалізм", - резюмував глава СЛС (ЗНС).