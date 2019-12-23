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Генсек НАТО заявив про готовність зустрітися з Путіним

Генсек НАТО заявив про готовність зустрітися з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "при правильному контексті", стверджуючи, що діалог важливий в "важких" відносинах. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю агентству dpa, передає УНН.

"Я вірю у діалог з Росією. І тому, при правильному контексті, я, звичайно, також готовий зустрітися з президентом Путіним... Я просто вважаю, що краще зустрічатися, ніж не зустрічатися, і сідати і обговорювати. Особливо коли все складно, важливо сидіти за одним столом", - сказав Столтенберг.

Як зазначає агентство, відносини НАТО з Росією стали напруженими після того, як Москва анексувала Кримський півострів України в 2014 році і згодом підтримувала бойовиків на сході країни.

"Росія - наш найбільший сусід, Росія тут і залишиться, і ми повинні прагнути до поліпшення відносин з Росією. Але навіть без поліпшення відносин з Росією нам потрібно управляти складними відносинами з Росією", - додав Генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв УНН, на початку грудня у Лондоні відбулась зустріч лідерів країн-членів НАТО. За підсумками переговорів було опубліковано спільну заяву, у якій лідери Альянсу відзначили, що російська агресія як і раніше становить загрозу для НАТО, але у той же час заявили про відкритість для діалогу з РФ.

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