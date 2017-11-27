Гаттузо змінив Монтеллу на посту головного тренера "Мілану"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. ФК "Мілан" оголосив про звільнення італійського фахівця Вінченцо Монтелли та призначив нового наставника, повідомляє УНН з посиланням на сайт "россонері".
Рішення керівництва італійського гранду викликане нічиєю в крайньому турі Серії А проти "Торіно" (0:0) та лише 2-ма виграними поєдинками з останніх 9-ти.
На зміну Монтеллі призначений екс-півзахисник команди Дженнаро Гаттузо, який зі старту сезону очолював молодіжну команду.
Примітно, що в якості футболіста Гаттузо за "Мілан" проводив виступи в 1999 - 2012 роках, виграв 2 Скудетто, Кубок і 2 Суперкубки Італії, по 2 Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і один Клубний чемпіонат світу.
Зауважимо, що спеціаліст встиг також попрацювати головним тренером швейцарського "Сьйону", "Палермо", "Пізи" та грецького "ОФІ".
Додамо також, після 14-ти турів чемпіонату Італії "Мілан" займає 7-е місце, маючи в активі 20 очок.
Як повідомляв УНН, італійський ФК "Мілан" під загрозою виключення із єврокубків.