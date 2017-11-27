Гаттузо изменил Монтелла на посту главного тренера "Милана"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. ФК "Милан" объявил об увольнении итальянского специалиста Винченцо Монтелла и назначил нового наставника, сообщает УНН со ссылкой на сайт "россонери".
Решение руководства итальянского гранда вызвано ничьей в последнем туре Серии А против "Торино" (0:0) и только 2-мя выигранными поединками из последних 9-ти.
На смену Монтелле назначен экс-полузащитник команды Дженнаро Гаттузо, который со старта сезона возглавлял молодежную команду.
Примечательно, что в качестве футболиста Гаттузо за "Милан" проводил выступления в 1999 - 2012 годах, выиграл 2 Скудетто, Кубок и 2 Суперкубка Италии, по 2 Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и один Клубный чемпионат мира.
Заметим, что специалист успел также поработать главным тренером швейцарского "Сьон", "Палермо", "Пизы" и греческого "ОФИ".
Добавим также, после 14-ти туров чемпионата Италии "Милан" занимает седьмое место, имея в активе 20 очков.
Как сообщал УНН, итальянский ФК "Милан" под угрозой исключения из еврокубков.