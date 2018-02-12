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ФСБ РФ заявила про затримання українця в окупованому Криму

ФСБ РФ заявила про затримання українця в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 9218 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила, що затримали громадянина України за підозрою у "шпигунстві", повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

"11 лютого 2018 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації у м. Сімферополь затримано громадянина України Давиденка Костянтина Олександровича. Зазначена особа цілеспрямовано збирала і передавала спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації і стосовно співробітників Федеральної служби безпеки", – йдеться в заяві відомства.

У російському відомстві додали, що стосовно українця відкрто кримінальне провадження за ст. 276 КК Росії (шпигунство).

Як повідомляв УНН, у РФ заявили про затримання українця з наркотиками на адмінмежі Криму.

Українські Національні Новини

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