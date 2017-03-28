Фото "лімузину В.Путіна" опублікували в мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Портал Motor1 опублікував фотографії зимових випробувань у Швеції засекреченого лімузина, який, імовірно, є передсерійним примірником однією з топових моделей в лінійці російського проекту “Кортеж”, передає УНН з посиланням на портал.
В рамках проекту створюється новий лімузин для президента РФ, машини перших осіб країни, а також більш прості моделі, які будуть доступні широкому колу покупців.
Класичний дизайн автомобіля, який західні журналісти вже охрестили “лімузином Володимира Путіна”, чимось нагадує продукцію марки Rolls-Royce і Bentley.
Як повідомляв УНН, у Німеччині виставили на продаж броньований лімузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серії W140, який президент Росії Володимир Путін нібито використовував в якості службового автомобіля.