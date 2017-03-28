Фото "лимузина Путина" опубликовали в сети

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 26652 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 63108 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 48496 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 222617 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 123460 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 117719 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 178482 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 115087 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105189 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103768 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 189843 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 110611 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79949 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 72343 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 67294 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 6874 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 26661 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 63135 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 68949 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 222658 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 3898 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14871 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21897 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 73601 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 81169 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Фото "лимузина Путина" опубликовали в сети

Фото "лимузина Путина" опубликовали в сети

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Портал Motor1 опубликовал фотографии зимних испытаний в Швеции засекреченного лимузина, который, вероятно, является предсерийном экземпляром одной из топовых моделей в линейке российского проекта "Кортеж", передает УНН со ссылкой на портал.

В рамках проекта создается новый лимузин для президента РФ, машины первых лиц страны, а также более простые модели, которые будут доступны широкому кругу покупателей.

Классический дизайн автомобиля, который западные журналисты уже окрестили "лимузином Владимира Путина", чем-то напоминает продукцию марки Rolls-Royce и Bentley.

Как сообщал УНН, в Германии выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, который президент России Владимир Путин якобы использовал в качестве служебного автомобиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Bitcoin
$82,052.00
Золото
$3,132.34
Tesla
$266.93
Brent
$69.95
S&P 500
$5,456.36
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,782.10