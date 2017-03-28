Фото "лимузина Путина" опубликовали в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Портал Motor1 опубликовал фотографии зимних испытаний в Швеции засекреченного лимузина, который, вероятно, является предсерийном экземпляром одной из топовых моделей в линейке российского проекта "Кортеж", передает УНН со ссылкой на портал.
В рамках проекта создается новый лимузин для президента РФ, машины первых лиц страны, а также более простые модели, которые будут доступны широкому кругу покупателей.
Классический дизайн автомобиля, который западные журналисты уже окрестили "лимузином Владимира Путина", чем-то напоминает продукцию марки Rolls-Royce и Bentley.
Как сообщал УНН, в Германии выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, который президент России Владимир Путин якобы использовал в качестве служебного автомобиля.