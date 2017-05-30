ФК "Рома" припинив співпрацю із тренером Л.Спаллетті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сайт римського ФК "Рома" сповістив щодо припинення роботи із головним тренером клубу Лучано Спаллетті, повідомляє УНН.
"Ми хотіли б подякувати Лучано за важку роботу, яку він виконав в нашому клубі. Цей фахівець вніс значний вклад в історію клубу", - заявив президент "Роми" Джим Паллотта.
У нинішньому сезоні Л.Спаллетті привів римлян до завоювання срібних нагород Серії А, відставши лише на три очки від "Ювентуса", а також допоміг команді пробитися в 1/2 фіналу Кубка Італії.
Варто відзначити, що фахівець вже працював з "Ромою" раніше. У період з 2005 по 2009 року Л.Спаллетті тричі брав з "вовками" срібні медалі Серії А і двічі вигравав національний кубок.
Як повідомляв УНН, "Ювентус" програв "Ромі" у матчі лідерів Серії А.