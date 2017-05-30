ФК "Рома" прекратил сотрудничество с тренером Л.Спаллетти
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сайт римского ФК "Рома" сообщил о прекращении работы с главным тренером клуба Лучано Спаллетти, сообщает УНН.
"Мы хотели бы поблагодарить Лучано за тяжелую работу, которую он выполнил в нашем клубе. Этот специалист внес значительный вклад в историю клуба", - заявил президент "Ромы" Джим Паллотта.
В нынешнем сезоне Л.Спаллетти привел римлян к завоеванию серебряных наград Серии А, отстав всего на три очка от "Ювентуса", а также помог команде пробиться в 1/2 финала Кубка Италии.
Стоит отметить, что специалист уже работал с "Ромой" раньше. В период с 2005 по 2009 году Л.Спаллетти трижды брал с "волками" серебряные медали Серии А и дважды выигрывал национальный кубок.
Как сообщал УНН, "Ювентус" проиграл "Роме" в матче лидеров Серии А.