ФК "Рома" прекратил сотрудничество с тренером Л.Спаллетти

"Мы хотели бы поблагодарить Лучано за тяжелую работу, которую он выполнил в нашем клубе. Этот специалист внес значительный вклад в историю клуба", - заявил президент "Ромы" Джим Паллотта.

В нынешнем сезоне Л.Спаллетти привел римлян к завоеванию серебряных наград Серии А, отстав всего на три очка от "Ювентуса", а также помог команде пробиться в 1/2 финала Кубка Италии.

Стоит отметить, что специалист уже работал с "Ромой" раньше. В период с 2005 по 2009 году Л.Спаллетти трижды брал с "волками" серебряные медали Серии А и дважды выигрывал национальный кубок.

Как сообщал УНН, "Ювентус" проиграл "Роме" в матче лидеров Серии А.