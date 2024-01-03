Фінляндія та Швеція досягли зимового мінімуму -40°C
Київ • УНН
Фінляндія та Швеція досягли найнижчих зимових температур, причому в деяких районах температура опускалася нижче -40°C, що спричинило значні перебої в залізничному сполученні.
У Фінляндії та Швеції у вівторок зафіксовано найнижчу температуру цієї зими - стовпчики термометрів подекуди опустилися нижче від -40°С. Про це повідомляє Associated Рress, передає УНН.
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За інформацією шведських ЗМІ, у невеликому селі Ніккалуокті на півночі країни вранці 2 січня термометри показали -41,6°С.
Це найнижча температура, яку ми спостерігали цієї зими, і на півночі країни збережеться досить холодна погода
За даними залізничних операторів, різке похолодання спричинило значні проблеми для руху поїздів на півночі Швеції. Жителів центральної і південної частин Швеції попередили про сніг і вітер у середу.
Водночас у Фінляндії рекордний цієї зими мороз зафіксований у місті Ілівієска, де температура впала до -37,8°С.
Температура нижче від -30°С була зафіксована в декількох місцях в арктичному регіоні Лапландія. У фінській столиці Гельсінкі, як очікується, температура протягом тижня коливатиметься між -15°С і -20°С.
Фінський метеорологічний інститут попередив про значне похолодання цього тижня, у деяких частинах країни температура, ймовірно, буде нижчою від -40°С.
Як повідомляє Yle, сильні морози призвели до затримок поїздів далекого сполучення у Фінляндії - лише п'ята частина їх ходить за розкладом. Водночас більшість приміських поїздів (70%) дотримується розкладу.
За інформацією залізничного оператора VR, поїзди далекого сполучення приходять із запізненням на 15-45 хвилин, а приміські поїзди – менш ніж 15 хвилин. Окремі рейси було скасовано.
Тим часом на півдні Норвегії через погодні умови була закрита ділянка автомагістралі E18.
У Данії один із головних мостів був закритий для автомобілів з легкими причепами через сильний вітер.
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