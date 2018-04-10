ФІФА хоче заборонити оренду гравців у футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу розглядає варіант зміни системи оренд футболістів та навіть її заборони. Про це сказано на сайті Football-Italia та France Football, передає УНН.
Першочергово передача гравців по орендним угодам полягала в тому аби дозволити молодим спортсменам розвиватися в клубах більш нижчого рівня, але на думку керівного органу світового футболу останнім часом система експлуатується для інших цілей.
Зазначено, що гранди і клуби з солідними бюджетами підписують велику кількість молодих гравців, тільки для того, щоб у майбутньому продати їх та отримати прибуток. Окрім того, такі футболісти навіть часто не отримують жодного проведеного поєдинку за основний клуб.
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Примітно, що у нинішньому сезоні чинний чемпіон Італії "Ювентус" віддав 41 гравця по оренді в інші команди, "Удінезе" - 27, "Челсі" – 22, "Манчестер Сіті" - 18.
Додамо, що Виконавчий комітет ФІФА обговорить нові заходи в жовтні після зустрічі Союзу гравців, Європейської клубної асоціації, Всесвітнього форуму ліги і колишніх зірок, таких як Кафу, Звоніміра Бобана, Едвіна ван дер Сара і Марко ван Бастена.