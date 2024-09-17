Енергопостачання у Сумському районі після атаки рф відновлено на 80% - ОВА
Київ • УНН
Після нічної атаки дронів РФ на Сумщину енергетики відновили постачання у Конотопі на 100%, у Сумському районі - на 80%. У містах працюють "пункти незламності".
Після нічної дронової атаки рф на Сумську область енергетики повністю відновили енергопостачання у Конотопі, а в Сумському районі відновили на 80%. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
Оперативна ситуація на Сумщині складна. Б’ють по об’єктах критичної інфраструктури. Щодо нічної атаки, то найбільше постраждав Конотоп та Сумський район в місті Сумах
За його словами, енергетики працювали всю ніч і вдалось відновити енергопостачання на 100% у місті Конотоп та в районі.
У Сумському районі Сум енергопостачання відновлено на 80%
Він розповів, що з наслідками ще працюють, а у містах працюють "пункти незламності".
Нагадаємо
У Сумах після масованої атаки "шахедів" відновлено енергопостачання всіх водозаборів, формується нормативний тиск подачі води в місто.