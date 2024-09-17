Энергоснабжение в Сумском районе после атаки рф восстановлено на 80% - ОВА

После ночной дроновой атаки рф на Сумскую область энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Конотопе, а в Сумском районе восстановили на 80%. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Оперативная ситуация на Сумщине сложная. Бьют по объектам критической инфраструктуры. По ночной атаке, то больше всего пострадал Конотоп и Сумской район в городе Сумах - рассказал Артюх.

По его словам, энергетики работали всю ночь и удалось восстановить энергоснабжение на 100% в городе Конотоп и в районе.

В Сумском районе Сум энергоснабжение восстановлено на 80% - добавил Артюх.

Он рассказал, что с последствиями еще работают, а в городах работают "пункты несокрушимости".

Напомним

В Сумах после массированной атаки "шахедов" восстановлено энергоснабжение всех водозаборов, формируется нормативное давление подачи воды в город.