Експорт ФРН до України зріс на 17% за три квартали 2016 року - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Експорт з Німеччини до України зріс на 17% протягом трьох перших кварталів 2016 року. Про це під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.
"Ми знаємо, що зараз в Україні функціонує 1200 підприємств з німецьким капіталом. Ми восени минулого року заснували спільну промислову палату і експорт Німеччини до України за перші три квартали 2016 року зріс майже на 17%", - повідомила А.Меркель.
Нагадаємо, П.Порошенко перебуває сьогодні з офіційним візитом у Німеччині.