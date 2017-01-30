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Експорт ФРН до України зріс на 17% за три квартали 2016 року - А.Меркель

Київ • УНН

 • 5313 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Експорт з Німеччини до України зріс на 17% протягом трьох перших кварталів 2016 року. Про це під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.

"Ми знаємо, що зараз в Україні функціонує 1200 підприємств з німецьким капіталом. Ми восени минулого року заснували спільну промислову палату і експорт Німеччини до України за перші три квартали 2016 року зріс майже на 17%", - повідомила А.Меркель.

Нагадаємо, П.Порошенко перебуває сьогодні з офіційним візитом у Німеччині.

Українські Національні Новини

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