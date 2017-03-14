Експерт розповів, які загрози несуть вибори у Нідерландах для України
Київ • УНН
Наразі немає ніяких гарантій на ратифікацію угоди про Асоціацію Україна-ЄС верхньою палатою нідерландським парламентом
КИЇВ. 15 березня. УНН. Наразі, є високий рівень надії на ратифікації асоціації України-ЄС верхньою палатою Нідерландів, але все ж таки гарантій ніяких немає, бо є загроза від того, що більшість буде за правими силами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Загрози (від більшості голосів на виборах за праві сили – ред.) є, але нижня палата вже пройшла цю процедуру, по верхній палаті ніби ця загроза менш суттєва", - розповів Т.Чорновіл.
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За його словами, Нідерланди на сьогоднішній день чи не єдина країна, яка є в дійсно дуже великій зоні ризику для України в ЄС.
"Ще півроку назад ми в цю зону ризику зараховували десь напевне третину держав Євросоюзу, а зараз вже Франція з неї виходить, Австрія вийшла з зони ризику, Чехія і от Нідерланди зараз є останні, які є критично ризикові не тільки для нас, а і для ЄС. Тому щось гарантовано говорити не можна, але, на мій погляд, все таки по Угоді про асоціацію (по голосуванні у верхній палаті – ред.) гарантій нема, але високий рівень надії і сподівань є", - підсумував він.
Нагадаємо, 23 лютого, нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Як повідомляв УНН, 27 лютого представник нідерландської християнсько-демократичної партії CDA Сібранд Бума під час теледебатів напередодні загальних виборів 15 березня заявив, що він "кинув" би законопроект про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС "у кошик" у випадку, якби він був прем'єр-міністром.