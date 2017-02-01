Екс-посадовців прокуратури на Харківщині судитимуть за хабарництво

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Генеральною інспекцією направлено до суду обвинувальний акт за підозрою колишнього заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури Харківської області та прокурора Кегичівського відділу цієї ж прокуратури у вимаганні та одержанні хабара та заволодінні офіційними документами. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Встановлено, що заступник керівника Первомайської місцевої прокуратури Харківської області спільно з прокурором Кегичівського відділу цієї ж прокуратури вимагали від громадянина 25 тис. грн за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Прокурори були затримані безпосередньо після одержання ними частини неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено факт заволодіння колишніми прокурорами офіційними документами, окремими матеріалами кримінального провадження.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.1 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) КК України.

Українські Національні Новини

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