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Экс-сотрудников прокуратуры в Харьковской области будут судить за взяточничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральной инспекцией направлен в суд обвинительный акт по подозрению бывшего заместителя руководителя Первомайской местной прокуратуры Харьковской области и прокурора Кегичевского отдела этой же прокуратуры в вымогательстве и получении взятки и завладении официальными документами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Харьковской области совместно с прокурором Кегичевского отдела этой же прокуратуры требовали у гражданина 25 тыс. грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

Прокуроры были задержаны непосредственно после получения ими части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн.

Кроме того, в ходе осуществления досудебного расследования установлен факт завладения бывшими прокурорами официальными документы, отдельными материалами уголовного производства.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины.

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