Джонсон втратив більшість у британському парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представник консерваторів Філліп Лі перейшов до лав Ліберал-демократичної партії, через що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Проєвропейський парламентар від правлячих консерваторів Філліп Лі залишив лави своєї партії і приєднався до ліберальних демократів. Про перехід Лі повідомив у соціальній мережі Twitter у вівторок, 3 вересня.
"Після тривалих роздумів я дійшов висновку, що більше не можна відстоювати інтереси моїх виборців та країни в якості члена парламенту в складі Консервативної партії", - написав Лі та опублікував звернення до Бориса Джонсона.
Внаслідок переходу Філліпа Лі до ліберальних демократів прем'єр-міністр та лідер Консервативної партії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад - нижній палаті британського парламенту.
Нагадаємо, парламент Великої Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit.