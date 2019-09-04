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Джонсон втратив більшість у британському парламенті

Джонсон втратив більшість у британському парламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представник консерваторів Філліп Лі перейшов до лав Ліберал-демократичної партії, через що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Проєвропейський парламентар від правлячих консерваторів Філліп Лі залишив лави своєї партії і приєднався до ліберальних демократів. Про перехід Лі повідомив у соціальній мережі Twitter у вівторок, 3 вересня.

"Після тривалих роздумів я дійшов висновку, що більше не можна відстоювати інтереси моїх виборців та країни в якості члена парламенту в складі Консервативної партії", - написав Лі та опублікував звернення до Бориса Джонсона.

Внаслідок переходу Філліпа Лі до ліберальних демократів прем'єр-міністр та лідер Консервативної партії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад - нижній палаті британського парламенту.

Нагадаємо, парламент Великої Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit.

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