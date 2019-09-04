Джонсон потерял большинство в британском парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Представитель консерваторов Филлип Ли перешел в ряды Либерал-демократической партии, из-за чего премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в Палате общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Проевропейский парламентарий от правящих консерваторов Филлип Ли покинул ряды своей партии и присоединился к либеральным демократам. О переходе Ли сообщил в социальной сети Twitter во вторник, 3 сентября.
"После долгих раздумий я пришел к выводу, что больше нельзя отстаивать интересы моих избирателей и страны в качестве члена парламента в составе Консервативной партии", - написал Ли и опубликовал обращение к Борису Джонсона.
Вследствие перехода Филиппа Ли в либеральных демократов премьер-министр и лидер Консервативной партии Борис Джонсон потерял большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента.
Напомним, парламент Великобритании попытается заблокировать "жесткий" Brexit.