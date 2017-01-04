Два дитсадки реконструюють в Оболонському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Оболонському районі Києва реконструюють дошкільні навчальні заклади № 589 на вулиці Маршала Тимошенка та № 608 на вулиці Богатирській. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Реконструкція дошкільних навчальних закладів № 589 і № 608 дозволить зробити їх енергоефективними, покращити в них тепловий режим та створити комфортні умови для навчання дітей.
Відповідно до розпорядження, замовником робіт визначено Оболонську РДА, якій доручено забезпечити розробку та затвердження проектної документації, визначити проектні та підрядні будівельні організації.
Фінансування реконструкції здійснюватиметься відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2016 рік.