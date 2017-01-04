Два детсада реконструируют в Оболонском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Оболонском районе Киева реконструируют дошкольные учебные заведения № 589 на улице Маршала Тимошенко и № 608 на улице Богатырской. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Реконструкция дошкольных учебных заведений № 589 и № 608 позволит сделать их энергоэффективными, улучшить в них тепловой режим и создать комфортные условия для обучения детей.
Согласно распоряжению, заказчиком работ определено Оболонскую РГА, которой поручено обеспечить разработку и утверждение проектной документации, определить проектные и подрядные строительные организации.
Финансирование реконструкции будет осуществляться в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2017 год.