До ВАКС надійшло майже 90 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У вересні до Вищого антикорупційного суду надійшло майже 90 кримінальних проваджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"Упродовж першого трудового місяця (із 5 по 30 вересня) до Вищого антикорупційного суду надійшло 86 кримінальних проваджень, які були розподілені на 7 колегій суддів. На розгляд 6 слідчих суддів загалом потрапило 747 клопотань, скарг та заяв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано справу стосовно депутата Київської облради Олександра Мефодія, за обвинуваченням у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.