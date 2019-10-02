В ВАКС поступило почти 90 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В сентябре в Высший антикоррупционный суд поступило почти 90 уголовных производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"В течение первого трудового месяца (с 5 по 30 сентября) в Высший антикоррупционный суд поступило 86 уголовных производств, которые были распределены на 7 коллегий судей. На рассмотрение 6 следственных судей в общем попало 747 ходатайств, жалоб и заявлений", - говорится в сообщении.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.