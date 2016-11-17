До мерії Кривого Рога прийшли з обшуками - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. До мерії Кривого Рога прийшли з обшуками, зокрема, "люди з автоматами". Про це повідомив народний депутат Костянтин Павлов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Криворізькому міськвиконкомі обласна податкова проводить обшуки. Люди з автоматами і незрозумілі хлопці в спортивних штанях. Чекали вже четвертий місяць", - повідомив К.Павлов.
Нагадаємо, СБУ проводить обшуки у одного з заступників голови Львова.