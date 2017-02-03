До Авдіївки прибули 32 тонни гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. До Авдіївки прибула гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Так, до Авдіївки прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.
Також в Авдіївці зараз функціонує один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 9000 чоловік, з них 4077 людей похилого віку та 1145 дітей. Забезпечено харчування трьома польовими кухнями.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також сьогодні на Донеччину прибув новий загін поліції на зміну спецгрупі поліцейських, яка цілодобово працювала в обстрілюваному місті.
Також нагадаємо, що за словами Секретаря РНБО Олександра Турчинова, за останню добу зафіксовано максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік, починаючи з лютого 2016.