В Авдеевку прибыли 32 тонны гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Авдеевку прибыла гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим количеством 32 тонны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Так, в Авдеевку прибыло 4 грузовых автомобиля гуманитарной помощи в виде продуктов питания общим количеством 32 тонны.
Также в Авдеевке сейчас функционирует один пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 9 000 человек, из них 4 077 пожилых людей и 1 145 детей. Обеспечено питание тремя полевыми кухнями.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также сегодня в Донецкую область прибыл новый отряд полиции на смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в обстреливаемом городе.
Также напомним, что по словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, за последние сутки зафиксировали максимальную интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год, начиная с февраля 2016 г.