До 29-ї річниці Дня Незалежності відбудеться щорічна вітрильна регата
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю, 23 серпня з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України відбудеться щорічна вітрильна регата, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, цьогоріч 40 парусних яхт пройдуть Дніпром із Оболонського району до Поштової площі. Початок перегонів відбудеться о 10:00.
Також повідомляється, що 24 серпня відбудеться змагання серед крейсерсько-перегонових яхт. Збір учасників біля “Riviera Rivrside Marina”.
Як повідомляв УНН, під час святкування 29-ї річниці Незалежності України 23 та 24 квітня у центральній частині Києва тимчасово заборонять рух транспорту.