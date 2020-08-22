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До 29-ї річниці Дня Незалежності відбудеться щорічна вітрильна регата

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю, 23 серпня з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України відбудеться щорічна вітрильна регата, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

До 29-ї річниці Дня Незалежності відбудеться щорічна вітрильна регата

Так, цьогоріч 40 парусних яхт пройдуть Дніпром із Оболонського району до Поштової площі. Початок перегонів відбудеться о 10:00.

Також повідомляється, що 24 серпня відбудеться змагання серед крейсерсько-перегонових яхт. Збір учасників біля “Riviera Rivrside Marina”.

Як повідомляв УНН, під час святкування 29-ї річниці Незалежності України 23 та 24 квітня у центральній частині Києва тимчасово заборонять рух транспорту.

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