К 29-й годовщине Дня Независимости состоится ежегодная парусная регата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В воскресенье, 23 августа по случаю 29-й годовщины Дня Независимости Украины состоится ежегодная парусная регата, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в этом году 40 парусных яхт пройдут Днепром с Оболонского района до Почтовой площади. Начало гонки состоится в 10:00.
Также сообщается, что 24 августа состоится соревнование среди крейсерско-гоночных яхт. Сбор участников у “Riviera Rivrside Marina”.
Как сообщал УНН, во время празднования 29-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 апреля в центральной части Киева временно запретят движение транспорта.