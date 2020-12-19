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Діти, які народжені від хворих на COVID-19 матерів - мають антитіла: дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Немовлята, народжені від жінок з COVID-19, мали антитіла проти коронавірусу, пише Hindustan Times, повідомляє УНН.

Діти, які народжені від хворих на COVID-19 матерів - мають антитіла: дослідження

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Діти страждають від ускладнень COVID-19 навіть при безсимптомному перебігу хвороби.

Так, п'ять немовлят, народжені від жінок з хворобою COVID-19 під час дослідження у Сінгапурі - мали антитіла проти коронавірусу.

Кількість антитіл у дітей різнилась і була вищою у тих, чиї матері були заражені ближче до моменту пологів, зазначають дослідники.

Подальший моніторинг немовлят необхідний, щоб побачити, чи знижуватимуться антитіла у міру дорослішання дітей, додали дослідники.

Нагадаємо, що виявити наявність антитіл до коронавірусу можна виключно за допомогою ІФА-тесту на антитіла.

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