Діти, які народжені від хворих на COVID-19 матерів - мають антитіла: дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Немовлята, народжені від жінок з COVID-19, мали антитіла проти коронавірусу, пише Hindustan Times, повідомляє УНН.
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Так, п'ять немовлят, народжені від жінок з хворобою COVID-19 під час дослідження у Сінгапурі - мали антитіла проти коронавірусу.
Кількість антитіл у дітей різнилась і була вищою у тих, чиї матері були заражені ближче до моменту пологів, зазначають дослідники.
Подальший моніторинг немовлят необхідний, щоб побачити, чи знижуватимуться антитіла у міру дорослішання дітей, додали дослідники.
Нагадаємо, що виявити наявність антитіл до коронавірусу можна виключно за допомогою ІФА-тесту на антитіла.