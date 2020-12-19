Дети, рожденные от больных COVID-19 матерей - имеют антитела: исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Младенцы, рожденные от женщин с COVID-19, имели антитела против коронавируса, пишет Hindustan Times, сообщает УНН.
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Так, пять младенцев, рожденных от женщин с болезнью COVID-19 во время исследования в Сингапуре - имели антитела против коронавируса.
Количество антител у детей отличалось и было выше у тех, чьи матери были заражены ближе к моменту родов, отмечают исследователи.
Последующий мониторинг младенцев необходим, чтобы увидеть, будут ли снижаться антитела по мере взросления детей, добавили исследователи.
Напомним, что выявить наличие антител к коронавирусу можно только с помощью ИФА-теста на антитела.