Деякі засідання ТСК по справі Гандзюк проходитимуть у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Засідання ТСК, на яких буде розглядатись інформація щодо справи К.Гандзюк, що становить тайну слідства, проходитимуть у закритому режимі. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ВРУ.
Зокрема, під час засідання ТСК начальник Головного слідчого управління СБУ генерал-майор юстиції Григорій Остафійчук наголосив на подальшому розгляді справи К.Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії у закритому режимі, оскільки розслідування ще не завершене і публічне розголошення інформації може зашкодити слідству.
Повідомляється, що члени ТСК підписали зобов’язання про нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності чи досудового слідства і приступили до заслуховування у закритому режимі присутніх на засіданні представників Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських організацій.
Зі свого боку член ТСК, народний депутат України Борислав Береза повідомив УНН, що засідання, на яких буде розглядатись інформація щодо справи К.Гандзюк, і яка становить тайну слідства, проходитимуть у закритому режимі.
Нагадаємо, 8 листопада відбулося перше засідання ТСК щодо нападу на К.Гандзюк та інших активістів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала створення ТСК щодо нападу на Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.