Деякі засідання ТСК по справі Гандзюк проходитимуть у закритому режимі

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Засідання ТСК, на яких буде розглядатись інформація щодо справи К.Гандзюк, що становить тайну слідства, проходитимуть у закритому режимі. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ВРУ.