Некоторые заседания ВСК по делу Гандзюк будут проходить в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заседания ВСК, на которых будет рассматриваться информация по делу К.Гандзюк, представляющая тайну следствия, будут проходить в закрытом режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
В частности, во время заседания ВСК начальник Главного следственного управления СБУ генерал-майор юстиции Григорий Остафийчук отметил дальнейшем рассмотрении дела К.Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии в закрытом режиме, поскольку расследование еще не завершено и публичное разглашение информации может повредить следствию.
Сообщается, что члены ВСК подписали обязательство о неразглашении данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного следствия и приступили к заслушивания в закрытом режиме присутствующих на заседании представителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Национальной полиции Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, общественных организаций .
Со своей стороны член ВСК, народный депутат Украины Борислав Береза сообщил УНН, что заседания, на котором будет рассматриваться информация по делу К.Гандзюк,представляющая составляет тайну следствия, будут проходить в закрытом режиме.
Напомним, 8 ноября состоялось первое заседание ВСК по нападению на К.Гандзюк и других активистов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала создание ВСК по нападению на Гандзюк.
Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападающий вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.
Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производства переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.