День народження Перфецького з дивізії "Галичина" і 25-річчя КСУ: Рада визначилася з пам'ятними датами 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в середу, 16 грудня, ухвалила проект постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, відповідно до проекту постанови, цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї відомих подій в Україні, як, зокрема, 1025 років із часу завершення зведення Десятинної церкви, 800 років із дня битви під Галичем, 425 років із часу укладення Берестейської унії — створення Української греко-католицької Церкви.
Також, відзначатимуть ювілеї 200 років із часу заснування Південного товариства декабристів, 125 років із часу початку кінематографа в Україні, 75 років із часу заснування дослідного конструкторського бюро під керівництвом Олега Антонова, 30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України, а також 25 років із дня заснування Конституційного Суду України.
Також цього року на державному рівні відзначатимуться пам’ятні дати та ювілеї видатних особистостей. Зокрема, запропоновано відзначати:
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- 820 років із часу народження князя Данила Галицького,
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- 130 років із дня народження Юрія Добриловського (1891–1955), військового діяча, полковника медичної служби Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті,
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- 320 років із дня народження Василя Григоровича-Барського (1701–1747), письменника, мандрівника,
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- 130 років із дня народження Павла Тичини (1891–1967), поета, перекладача, громадського та державного діяча,
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- 110 років із дня народження Івана Гончара (1911–1993), художника, скульптора, графіка, колекціонера, етнографа,
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- 70 років із дня народження Леоніда Каденюка (1951–2018), першого космонавта незалежної України, генерал-майора авіації, Героя України,
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- 120 років із дня народження Леоніда Перфецького (1901–1977), військового діяча, художника, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті, який 1944 року вступив до дивізії “Галичина”, як воєнний художник-кореспондент.
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Запропоновано відзначати низку днів пам’яті — 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921–1923 років в Україні, 80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру та 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні.
Згідно з пояснювальною запискою, документ визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2021 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.
Проектом постанови рекомендується уряду створити організаційний комітет з відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 році та розробити і затвердити відповідні плани заходів.
Окрім того, профільним міністерствам рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, круглі столи, конференції, інші тематичні заходи, приурочені до пам’ятних дат та ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також до рефератів, курсових та дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до пам’ятних дат та ювілеїв.
Також рекомендовано Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ “Укрпошта” запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України — виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв 2021 року.
Нагадаємо, раніше нардепи розширили список пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році.